Тут навчаються 350 учнів. Про те, як долають дорогу до школи діти, розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Радіо Свобода.

Яку дорогу до школи долають учні на Закарпатті?

Діти вирушають з дому о 7:30 щодня, щоб встигнути на 8:30 на уроки. Дорога через ліс нагадує тренування. Однак школярі до неї звикли. Долають шлях за 40 хвилин. Кажуть, що до школи спускаються вниз, тож йти легше. Якщо падає дощ, залишаються вдома, бо дорога стає непрохідною.

Діти кажуть, що бачили вовків у цій місцевості, однак по дорозі до школи хижаки їм не траплялися. І додають, що рідко запізнюються на уроки.

У школі кажуть, що мають шкільний автобус, але він не може дістатися до усіх через важку дорогу. При цьому директорка Марія Тюх запевняє, що з початку повномасштабної війни жоден учень не залишив заклад освіти. Навіть якщо батьки виїжджають з дітьми за кордон, потім діти повертаються на навчання. І додала, що учням доводиться щодня долати чималу відстань. Проте це їх не лякає, адже діти хочуть вчитися.

Як учні на Закарпатті ходять до школи: відео

