Там пояснили, у якому разі таке харчування дозволене. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директорки департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлії Філлер у фейсбуці.

Що кажуть у департаменті освіти Одеси?

У департаменті пояснили, що закон дозволяє забезпечувати дітей готовими до споживання продуктами, якщо в школі немає світла або резервних джерел живлення.

Філлер заявила, що зміни передбачені постановою уряду №305 від 22 грудня 2025 року. Вона дозволяє видавати продукти тривалого зберігання – зокрема, м'ясні, рибні та комбіновані консерви, а також консервовані каші з обмеженим вмістом солі.

Склад таких наборів затверджує засновник закладу освіти. Погоджувати їх із територіальними підрозділами Держпродспоживслужба в цьому разі не треба.

Чиновниця також додала, що під час перевірок з'ясували, що окремі комунальні заклади не врахували ці норми під час проведення тендерів. В одному із закладів освіти ініціювали службове розслідування.

Як навчаються учні в Одесі?