Там пояснили, у якому разі таке харчування дозволене. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директорки департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлії Філлер у фейсбуці.
Дивіться також У Раді заговорили про пришвидшення процесу встановлення пропускних рамок у школах
Що кажуть у департаменті освіти Одеси?
У департаменті пояснили, що закон дозволяє забезпечувати дітей готовими до споживання продуктами, якщо в школі немає світла або резервних джерел живлення.
Філлер заявила, що зміни передбачені постановою уряду №305 від 22 грудня 2025 року. Вона дозволяє видавати продукти тривалого зберігання – зокрема, м'ясні, рибні та комбіновані консерви, а також консервовані каші з обмеженим вмістом солі.
Склад таких наборів затверджує засновник закладу освіти. Погоджувати їх із територіальними підрозділами Держпродспоживслужба в цьому разі не треба.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Чиновниця також додала, що під час перевірок з'ясували, що окремі комунальні заклади не врахували ці норми під час проведення тендерів. В одному із закладів освіти ініціювали службове розслідування.
Дивіться також В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах
Як навчаються учні в Одесі?
З 12 січня школи Одеси відновили очне навчання.
Це пов'язано зі стабілізацією погодних умов, повідомили в Одеській міській раді.
Раніше в департаменті освіти та науки та в Одеській ОВА рекомендували перевести заклади освіти на дистанційне навчання з 12 по 19 січня.
Рішення ухвалили після опитування батьків.