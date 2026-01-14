Там объяснили, в каком случае такое питание разрешено. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение директора департамента образования и науки Одесского городского совета Юлии Филлер в фейсбуке.

Что говорят в департаменте образования Одессы?

В департаменте объяснили, что закон позволяет обеспечивать детей готовыми к употреблению продуктами, если в школе нет света или резервных источников питания.

Филлер заявила, что изменения предусмотрены постановлением правительства №305 от 22 декабря 2025 года. Оно позволяет выдавать продукты длительного хранения – в частности, мясные, рыбные и комбинированные консервы, а также консервированные каши с ограниченным содержанием соли.

Состав таких наборов утверждает учредитель учебного заведения. Согласовывать их с территориальными подразделениями Госпродпотребслужбы в этом случае не надо.

Чиновница также добавила, что во время проверок выяснили, что отдельные коммунальные учреждения не учли эти нормы при проведении тендеров. В одном из учебных заведений инициировали служебное расследование.

Как учатся ученики в Одессе?