В Виннице рассмотрели обращение участницы Национального мультипредметного теста Ангелины Диденко, которая заявляла о технических проблемах во время сдачи экзамена, региональная комиссия поддержала ее ходатайство о возможности пересдачи теста. Об этом сообщила мама выпускницы Виктория Диденко,, опубликовав обращение дочери.

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Что рассказала участница НМТ

По словам Ангелины, рядом с ней во время тестирования находилась другая участница, которая также столкнулась с техническими трудностями и подтвердила это на видео.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нам в очередной раз сообщили, что по документам никаких технических сбоев не было. Однако нашлась девушка, которая сидела рядом со мной во время НМТ и подтвердила на видео, что у нее также зависала система, сбрасывались ответы и не работала мышка,

– отметила девушка.

Что рассказывает девушка: смотрите видео

Она добавила, что другая участница дала согласие на использование записи в качестве доказательства. В то же время, по словам Ангелины, заслушать этот материал непосредственно во время заседания ей не разрешили.

Что решила комиссия

Несмотря на это, регламентная комиссия поддержала ходатайство выпускницы и передала заявление вместе со всеми материалами в Киев.

Теперь окончательное решение о возможности пересдачи НМТ будет приниматься уже на центральном уровне.

Ситуация привлекла внимание к вопросу реагирования на технические проблемы во время тестирования и процедур, которые должны гарантировать равные условия для всех участников НМТ.