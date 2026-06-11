У Вінниці розглянули звернення учасниці Національного мультипредметного тесту Ангеліни Діденко, яка заявляла про технічні проблеми під час проходження іспиту, регіональна комісія підтримала її клопотання щодо можливості перескладання тесту. Про це повідомила мама випускниці Вікторія Діденко, опублікувавши звернення доньки.

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Що розповіла учасниця НМТ

За словами Ангеліни, поруч із нею під час тестування перебувала інша учасниця, яка також зіткнулася з технічними труднощами та підтвердила це на відео.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нам вкотре повідомили, що за документами жодних технічних збоїв не було. Проте знайшлася людина, яка сиділа поруч зі мною під час НМТ і підтвердила на відео, що у неї також зависала система, скидалися відповіді та не працювала мишка,

– зазначила дівчина.

Що розповідає дівчина: дивіться відео

Вона додала, що інша учасниця надала згоду на використання запису як доказу. Водночас, за словами Ангеліни, заслухати цей матеріал безпосередньо під час засідання їй не дозволили.

Що вирішила комісія

Попри це, регламентна комісія підтримала клопотання випускниці та передала заяву разом із усіма матеріалами до Києва.

Тепер остаточне рішення щодо можливості перескладання НМТ ухвалюватиметься вже на центральному рівні.

Ситуація привернула увагу до питання реагування на технічні проблеми під час тестування та процедур, які мають гарантувати рівні умови для всіх учасників НМТ.