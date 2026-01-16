Вони можуть погодити перехід на дистанційку або продовжити/запровадити канікули до 1 лютого. У Департаменті освіти і науки Львівської ОДА повідомили, як вчитимуться учні, інформує 24 Канал.
Дивіться також У Києві продовжили зимові канікули у школах
Як вчитимуться учні на Львівщині?
На Львівщині змін в освітньому процесі найближчими днями не буде.
З огляду на те, що Львівська область є тиловим регіоном і значна кількість громад має можливість забезпечити належні умови для освітнього процесу (зокрема, тепло в приміщеннях), рекомендуємо громадам, які мають можливість здійснювати підвезення дітей, продовжити або розпочати навчальний процес в очному форматі,
– заявили в ОВА.
У разі відсутності такої можливості рекомендували організовувати навчання у дистанційному форматі.
Цікаво! У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.
Якщо ж у громаді не можуть забезпечити дистанційне навчання через відсутність світла, то мають продовжити канікули. Рішення ухвалює громада.
Дивіться також Чи запровадять канікули або перехід на дистанційку у школах Одеси
Які зміни в навчальному процесі відбудуться?
- Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- У Києві – канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях.