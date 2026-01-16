Они могут согласовать переход на дистанционку или продлить/ввести каникулы до 1 февраля. В Департаменте образования и науки Львовской ОГА сообщили, как будут учиться ученики, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Киеве продлили зимние каникулы в школах

Как будут учиться ученики на Львовщине?

На Львовщине изменений в образовательном процессе в ближайшие дни не будет.

Учитывая то, что Львовская область является тыловым регионом и значительное количество общин имеет возможность обеспечить надлежащие условия для образовательного процесса (в частности, тепло в помещениях), рекомендуем общинам, которые имеют возможность осуществлять подвоз детей, продолжить или начать учебный процесс в очном формате,

– заявили в ОВА.

В случае отсутствия такой возможности рекомендовали организовывать обучение в дистанционном формате.

Интересно! Во Львове с 15 января школы начали обучение в привычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.

Если же в общине не могут обеспечить дистанционное обучение из-за отсутствия света, то должны продолжить каникулы. Решение принимает община.

Смотрите также Введут ли каникулы или переход на дистанционку в школах Одессы

Какие изменения в учебном процессе произойдут?