Они могут согласовать переход на дистанционку или продлить/ввести каникулы до 1 февраля. В Департаменте образования и науки Львовской ОГА сообщили, как будут учиться ученики, информирует 24 Канал.
Как будут учиться ученики на Львовщине?
На Львовщине изменений в образовательном процессе в ближайшие дни не будет.
Учитывая то, что Львовская область является тыловым регионом и значительное количество общин имеет возможность обеспечить надлежащие условия для образовательного процесса (в частности, тепло в помещениях), рекомендуем общинам, которые имеют возможность осуществлять подвоз детей, продолжить или начать учебный процесс в очном формате,
– заявили в ОВА.
В случае отсутствия такой возможности рекомендовали организовывать обучение в дистанционном формате.
Интересно! Во Львове с 15 января школы начали обучение в привычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.
Если же в общине не могут обеспечить дистанционное обучение из-за отсутствия света, то должны продолжить каникулы. Решение принимает община.
Какие изменения в учебном процессе произойдут?
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- Так, общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- В Киеве – каникулы во всех вышеупомянутых учебных заведениях до 1 февраля. Исключение – детсады, которые принимают решение в соответствии с ситуацией на местах.