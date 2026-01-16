В Киеве – каникулы до 1 февраля. Детсады работают в зависимости от ситуации. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер в фейсбуке сообщила, как будут учиться ученики и студенты в Одессе, информирует 24 Канал.

К теме Все учебные заведения должны немедленно или перейти на онлайн-обучение, или продолжить каникулы

Как будут учиться ученики в Одессе?

Чиновница заявила, что в сети распространяется информация о переходе на дистанционную форму работы или внедрение зимних каникул в школах.

По ее словам, действительно, после обстрелов и повреждения энергетической системы, в некоторых регионах страны возникла необходимость пересмотреть режим работы учреждений.

Интересно! Во Львове с 15 января школы начали обучение в привычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.

В нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очный режим работы! Учебные заведения города работают в обычном режиме и готовы принимать детей,

– отметила Филлер.

И добавила: будут информировать в случае изменений.

Как учились ученики в Одессе?