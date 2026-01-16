В Киеве – каникулы до 1 февраля. Детсады работают в зависимости от ситуации. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер в фейсбуке сообщила, как будут учиться ученики и студенты в Одессе, информирует 24 Канал.
Как будут учиться ученики в Одессе?
Чиновница заявила, что в сети распространяется информация о переходе на дистанционную форму работы или внедрение зимних каникул в школах.
По ее словам, действительно, после обстрелов и повреждения энергетической системы, в некоторых регионах страны возникла необходимость пересмотреть режим работы учреждений.
Интересно! Во Львове с 15 января школы начали обучение в привычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.
В нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очный режим работы! Учебные заведения города работают в обычном режиме и готовы принимать детей,
– отметила Филлер.
И добавила: будут информировать в случае изменений.
Как учились ученики в Одессе?
С 12 января школы Одессы возобновили очное обучение.
Это связано со стабилизацией погодных условий, сообщили в Одесском городском совете.
Ранее в департаменте образования и науки и в Одесской ОГА рекомендовали перевести учебные заведения на дистанционное обучение с 12 по 19 января.
Решение приняли после опроса родителей.