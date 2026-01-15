Подробнее о формате обучения рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.

Каким будет обучение в Украине зимой?

В МОН отметили, что ОВА и другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти должны срочно, с учетом решений комиссий по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), выбрать один из двух вариантов:

перевести все учебные заведения на дистанционное обучение,

продлить или ввести зимние каникулы и не возвращаться к занятиям вплоть до 1 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что введенное накануне, 14 января, чрезвычайное положение в энергетике вносит свои коррективы и в учебный процесс.

Какова ситуация с учебным процессом в Киеве и других городах?