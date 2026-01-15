Детальніше про формат навчання розповідає 24 Канал із посиланням на заяву Міністерства освіти й науки України.
Актуально У Києві зимові канікули продовжать до 1 лютого, – Свириденко
Яким буде навчання в Україні взимку?
У МОН наголосили, що ОВА та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади мають терміново, з урахуванням рішень комісій з питань техногенної та екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), обрати один із двох варіантів:
- перевести всі навчальні заклади на дистанційне навчання,
- продовжити чи запровадити зимові канікули й не повертатися до занять аж до 1 лютого 2026 року.
Варто зазначити, що запроваджений напередодні, 14 січня, надзвичайний стан в енергетиці вносить свої корективи й у навчальний процес.
Яка ситуація з навчальним процесом у Києві та інших містах?
У столиці через критичну ситуацію в енергетиці зимові канікули в школах триватимуть до 1 лютого 2026 року, водночас рішення не поширюється на дитсадки.
У Львові з 15 січня школи розпочали навчання у звичному очному форматі. До цього у місті тривали подовжені зимові канікули для школярів.
У Житомирі заклади освіти з 12 по 19 січня працюють дистанційно – це стосується шкіл, профтехів, позашкільних закладів та мистецьких шкіл, а от дитсадки залишилися у звичному режимі. Подовжили канікули й Чернігові, там вони триватимуть до 16 січня включно.