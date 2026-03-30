Решение приняли на заседании правительства. Детали на своей странице в фейсбуке сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Кто и какую стипендию может получить?

Речь идет о 50 академических стипендиях для студентов колледжей и 30 академических стипендиях для соискателей профессионального образования.

Размер этих стипендий составит 8 000 гривен, а назначать их будут с 1 сентября 2026 года,

– уточнил министр.

По его словам, положение о выплатах разработают дополнительно.

Это решение расширяет государственную поддержку для студентов, которые показывают высокие результаты в учебе, независимо от того, какой образовательный путь они выбрали,

– заявил Лесной.

