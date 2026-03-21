Сфера образования и науки за время председательства в МОН Лисового таки стала приоритетом правительства. На нее выделяют больше денег, чем раньше. Продолжаются реформы и на разных звеньях образования. Главный фокус также – на безопасности. В прошлом году министерское кресло под Лисовым серьезно зашаталось, однако он остался в должности. Какими основными моментами уже запомнился на посту министра Оксен Лисовой, рассказываем в материале 24 Канала.

Чем запомнился на посту главы МОН Лисовой?

Плагиат и академическая добропорядочность

Во время руководства Лисового образовательным ведомством в Украине стало возможным отказаться от ученого звания добровольно. Это произошло после того, как в начале работы в МОН Оксен Лисовой попал в скандал. Его обвинили в плагиате в диссертации. Он отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.

При этом чиновник заявил, что будет формировать в нашем государстве новую культуру академической добропорядочности. Что интересно, накануне 2026 года Верховная Рада Украины таки одобрила законопроект №10392 "Об академической добропорядочности". Впервые сформировали и теперь будут действовать единые комплексные законодательные границы академической добропорядочности в системе образования и науки – от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения ученых степеней и ученых званий.



Зарплаты педагогов

Тяжелой была и до сих пор есть ситуация с зарплатами педагогов. Хотя ситуация уже сдвинулась с мертвой точки. Так, в 2024 году учителям должны были, наконец, повысить зарплату. Глава МОН даже озвучил конкретные цифры и этапы: I – с 1 января – на 10%; II – с 1 апреля – на 12,6%. Однако долгожданного повышения оплаты труда тогда так и не произошло. МОН даже разрабатывало сценарии повышения зарплат учителей, но денег тогда на это не было.

Незадолго до конца 2024 года чиновники, чтобы удержать учителей в профессии, решили с 2025 года ввести ежемесячную учительскую доплату к зарплате в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года сумма выросла до 2000 гривен. Однако это были только доплаты, в частности на время военного положения, но не повышение должностного оклада.

В Государственном бюджете на 2026 год таки заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября. В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы. Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.

Также в следующем году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей. "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов). Министерство образования и науки Украины также разработало различные модели повышения зарплат учителей.

Зато в Раде заявляют, что 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе. При этом 120 из этих общин имеют средства на счетах еще из субвенции на сумму более 1 миллиарда гривен.



Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Реформы

В сфере образования и науки Украины продолжается немало реформ. Бюджет на эти сферы, что важно, в течение последних лет, растет. Команда Лисового продолжает воплощать НУШ и инициирует другие изменения. Хотя и не без критики.

Безопасность. Приоритетом остается безопасность. В значительном количестве школ уже работают офицеры Службы образовательной безопасности. Продолжается строительство подземных школ в регионах, которые расположены географически близко к России, и модернизация укрытий в учебных заведениях. Не так давно в МОН заявили, что за два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыли более 40 таких объектов, а в целом возведут 221 школу-укрытие. Также реализуют программу "Безопасная школа". Четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, устанавливают ограждения, технические средства для срочного вызова полиции и тому подобное.

Дошкольное образование. В Украине продолжается системная трансформация дошкольного образования. С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". С сентября 2026 года во всех детсадах дети в возрасте 5 – 6 лет должны обязательно изучать английский язык. В МОН также ранее анонсировали реализацию идеи по обустройству яслей в детсадах и готовность принимать в садах детей от трех месяцев.

Реформа старшей школы. Реформирование Новой украинской школы возобновили и продолжили. В Украине с 2027 года полноценно внедрять реформу старшей профильной школы. Все ученики будут учиться уже 12 лет. Сейчас идет подготовка. Пилотирование реформы "Профильная" стартовало 1 сентября 2025 года. 30 лицеев из 19 регионов Украины начали пилотирование отдельных элементов реформы. Эти заведения, кроме обновленного содержания, получили 10 миллионов гривен на один лицей для развития материально-технической базы учебного заведения. С 1 сентября 2026 года расширят пилот до 150 лицеев. Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.

К слову! Ученики в Украине питаются бесплатно. Бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы ввели в 2024 году. Программу расширили на учеников 5 – 11 классов в прифронтовых общинах. С сентября 2026 года это будет доступно для всех школьников.

МОН также ввело сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам для учеников-беженцев. В учебную программу также добавляют новые предметы. Что важно, старшеклассники теперь изучают предмет "Защита Украины" по обновленной программе, ввиду полномасштабной войны.



Изменения в профессиональном образовании. МОН популяризирует профтехобразование, а правительство выделяет сотни миллионов на эту отрасль, в частности на модернизацию мастерских в учебных заведениях. В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли. Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию. Также работу начнут наблюдательные советы в колледжах и училищах. Запланировали ввести и новые профессии и учебные программы.

В Раде заявляли, что в результате принятия закона получить первую профессию теперь можно будет в любом возрасте. Вторую или третью – через 3 года после получения первой. До 1 января 2027 года МОН Украины должно наработать формулу бюджетного финансирования учреждений профессионального образования. Должна состояться и реорганизация профтехов.

Изменения в высшем образовании. В высшем образовании также продолжается немало изменений. Верховная Рада согласовала, что студенты вузов в Украине смогут индивидуализировать образовательные траектории. А через несколько лет обучение на бакалавриате будет длиться 3, а не 4 года.

Также продолжается модернизация сети ЗВО, которые находятся в сфере управления МОН. Таких есть около 120. По предварительным заявлениям, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 вузов. В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.

На получение первого высшего образования первокурсникам на контрактной форме обучения два года назад начали выдавать гранты. Размер гранта зависел от специальности и результатов НМТ.

Продолжается процесс смены ректоров в вузах, в частности там, где выборы не происходили в течение 10 – 20 лет. Также при ЗВО начали создавать наблюдательные советы, которые будут выбирать ректора, разрабатывать стратегию развития университета, привлекать инвестиции.

В Украине также ввели зимнюю вступительную кампанию в вузы. Абитуриенты могут пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией. При этом получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.



Происходят изменения и в магистратуре и аспирантуре. В частности, в МОН отмечали, что перекрыли учебную лазейку немалому количеству уклонистов, которые хотели благодаря образованию получить отсрочку от мобилизации.

Наука. Что важно, молодые ученые и доктора наук в Украине теперь смогут получить значительно большие гранты на свои исследования. Финансирование увеличили в несколько раз. Министр Оксен Лисовой отметил: это самое масштабное повышение за более чем 15 лет – почти в 5 раз. В целом в Украине будут формировать новую систему приоритетов в сферах науки и инновационной деятельности.

На 2026 год важнейшие цели – неизменны: преодоление последствий войны, восстановление разрушенных школ, продолжение реформы НУШ, развитие профтеха, цифровая трансформация и тому подобное.