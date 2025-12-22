Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Документ определяет ценности, принципы и правила академической добропорядочности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институтов.

Что предусматривает Закон?

Так, Закон регулирует:

Единое определение академической добропорядочности

Закон определяет академическую добродетель как совокупность ценностей, принципов и правил, которых надо придерживаться во время академической деятельности во время обучения, преподавания, научной и научно-технической деятельности. Базовые ценности – честность, доверие, уважение к авторству и достоинству, справедливость, ответственность, устойчивость и решимость в соблюдении добродетельных практик.

Закон распространяется на:

образовательную деятельность учебных заведений всех уровней;

научную и научно-техническую деятельность;

учебную деятельность соискателей образования;

создание, рецензирование и обнародование академических произведений;

вступительные испытания, конкурсы, олимпиады конкурсы олимпиады;

присуждение степеней образования, научных степеней, присвоение ученых и педагогических званий;

процедуры внутреннего и внешнего обеспечения качества образования и науки;

оценивание научных учреждений.

Нарушение академической добропорядочности

Закон закрепляет перечень основных нарушений, в частности:

академический плагиат;

фабрикацию и фальсификацию данных;

отчуждение и приписывание авторства;

несамостоятельное выполнение заданий и неразрешенную помощь;

недобросовестное оценивание;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической добропорядочности;

институциональные нарушения академической добропорядочности.

Отдельно урегулировали использование результатов, сгенерированных компьютерными программами: такие материалы не могут считаться авторскими, если факт их использования не указали.

Процедуры и гарантии

Закон устанавливает процедуру рассмотрения сообщений о нарушении академической добропорядочности, которая предусматривает определенные сроки, права сторон, обязанность учебных заведений и научных учреждений принимать решения, механизмы предотвращения конфликта интересов и возможность обжалования таких решений. Закреплена презумпция академической добропорядочности.

Академическая ответственность и санкции

Закон определяет перечень санкций в зависимости от статуса лица, в частности:

для педагогических и научно-педагогических работников, ученых – от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, лишение степеней, званий, участия в конкурсах и руководстве исследованиями;

для соискателей образования – от повторного выполнения работ до отчисления;

для учебных заведений и научных учреждений – институциональные санкции, включая отказ в аккредитации, лишение права присуждать степени или снижение оценки государственной аттестации.

Система обеспечения академической добропорядочности в учебных заведениях

Учебные заведения и научные учреждения обязаны:

иметь внутреннюю систему обеспечения академической добропорядочности;

утвердить внутренние политики, процедуры и уполномоченные органы;

обеспечить прозрачный порядок рассмотрения сообщений о нарушениях;

обнародовать внутренние акты и результаты рассмотрения таких сообщений;

использовать программные средства для выявления признаков нарушений добропорядочности.

Руководители учебных заведений и научных учреждений несут персональную ответственность за функционирование этих систем.

Реестр и запрет недобропорядочных практик

Закон предусматривает также создание Реестра лиц, в отношении которых применяют ограничения за нарушение академической добропорядочности. Это должно обеспечить прозрачность решений и усилить доверие к документам об образовании, научных степеней и ученых званий.

Также запрещается реклама и посредничество в создании академических произведений на заказ.

