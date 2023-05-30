Глава МОН отметил: правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени. Такой возможности раньше не было.

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Лисовой отказался от ученой степени

Так, Лисовой решил на себе первым испытывать механизм отказа от ученой степени. Министр при этом уже написал соответствующее заявление.

Со вчера уже не является кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия,

– акцентировал глава МОН.

Также министр анонсировал следующий шаг в становлении новой культуры академической добропорядочности. Это, по его словам, должен быть соответствующий закон. Последний пока на стадии доработки.

В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о получении (укр. здобуття, а не отримання). Постсоветская культура это несколько искривила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добропорядочности, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые,

– считает Лисовой.

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