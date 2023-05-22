На сегодня Минобразования занимается формированием новой культуры добропорядочности. Также работает над соответствующими изменениями в законодательстве, подчеркнул министр образования.

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Лисовой анонсировал новую культуру добропорядочности

Так, глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".

Не должно быть такого, что требуется определенный объем и автор должен "надувать" диссертацию или диплом, потому что его исследование вмещается в 15 страниц, а нужно 100. У нас уже нет кандидатских диссертаций как таковых, есть PhD, это уже приблизительно в значительной степени к мировой модели,

– сказал министр.

И добавил, что его довольно долго давила советская культура, в которой в свое время он и другие украинцы жили. По его словам, тогда ненормальным считалось возглавлять заведение и не быть кандидатом.

К слову, свою кандидатскую диссертацию по философской антропологии и философии культуры Лисовой защитил в 2012 году. Тогда главой МОН был пророссийский Дмитрий Табачник. В то время, признался Лисовой, начались серьезные репрессии всех, кто не так думал.

Меня уволили сразу. Но я недолго побыл уволен – депутатам удалось отстоять МАН и отстоять меня. Тогда мне сказали люди, которые поддерживали МАН, что нужно выстраивать определенную стратегию обороны, потому что от меня не отстанут,

– уточнил нынешний глава Минобразования.

И добавил, что поначалу занимался темой диссертации, дискутировал, много читал и писал ключевые вещи. Потом потихоньку становилось все больше формальностей, к которым он отнесся недостаточно внимательно.

Вопрос в том, нужно ли это вообще и можно ли это назвать наукой. Поэтому сегодня мы работаем над формированием новой культуры добропорядочности. Сейчас на экспертизе соответствующие законопроекты. И будет ряд политик и изменений, которые я лично буду поддерживать и внедрять,

– резюмировал министр образования.

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