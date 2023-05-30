Очільник МОН зауважив: уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Такої можливості раніше не було.

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Лісовий відмовився від наукового ступеня

Так, Лісовий вирішив на собі першим випробовувати механізм відмови від наукового ступеня. Міністр при цьому вже написав відповідну заяву.

Від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії,

– акцентував очільник МОН.

Також міністр анонсував наступний крок у становленні нової культури академічної доброчесності. Це, за його словами, має бути відповідний закон. Останній поки на стадії доопрацювання.

В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці,

– вважає Лісовий.

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