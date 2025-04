Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт "Ошибки и фальсификации в научных трудах". Заместителя министра образования и науки Андрея Витренко обвинили в плагиате по меньшей мере шести научных статей.

Активисты инициативы "Дисергейт" обнаружили, что чиновник и его соавторы использовали чужие тексты без надлежащих ссылок, а также подменяли данные.

Одна из таких статей вышла в 2020 году в индийском научном журнале International Journal of Management. Как выяснилось, ее авторы использовали материалы из российского пособия по теории управления, опубликованного еще в 2009 году. Однако вместо упоминания о первоисточнике они привели фальшивую ссылку на другую работу.

Подобные методы исследователи применили и в другой научной публикации, вышедшей в том же году в International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. В ней обнаружили текстовые совпадения с диссертацией россиянки Татьяны Цукановой, причем авторы не только позаимствовали таблицы и схемы, но и заменили упоминания о российском бизнесе на Украину.

Витренко обвинили в фальсификациях в науке / Фото: "Ошибки и фальсификации в научных трудах"

Сомнительные моменты есть и в отдельных работах самого Витренко. Например, в 2016 году он опубликовал статью в румынском журнале Studia Securitatis, значительная часть которой оказалась переводом диссертации российского доктора наук Тамары Софиной.

Активисты предполагают, что текст был переведен автоматически, поскольку в нем случайно оставили упоминания о России вместо Украины.

Плагиат зафиксировали и в статьях, написанных на украинском языке. В "Вестнике Киевского национального университета имени Тараса Шевченко" Витренко использовал часть диссертации российской ученой Людмилы Смирновой, но вместо указания ее фамилии сослался на девять англоязычных источников.

Активисты предполагают, что отдельные ученые могли заплатить за внесение своих имен в эти публикации рядом с чиновником. Сам Витренко пока не прокомментировал обвинения.