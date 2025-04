Про це розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Помилки та фальсифікації в наукових працях". Заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті щонайменше шести наукових статей.

Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті

Активісти ініціативи "Дисергейт" виявили, що високопосадовець та його співавтори використовували чужі тексти без належних посилань, а також підмінювали дані.

Одна з таких статей вийшла у 2020 році в індійському науковому журналі International Journal of Management. Як з’ясувалося, її автори використали матеріали з російського посібника з теорії управління, опублікованого ще у 2009 році. Проте замість згадки про першоджерело вони навели фальшиве посилання на іншу роботу.

Подібні методи дослідники застосували і в іншій науковій публікації, що вийшла того ж року в International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. У ній виявили текстові збіги з дисертацією росіянки Тетяни Цуканової, причому автори не лише запозичили таблиці та схеми, а й замінили згадки про російський бізнес на Україну.

Вітренка звинуватили у фальсифікаціях у науці / Фото: "Помилки та фальсифікації в наукових працях"

Сумнівні моменти є і в окремих роботах самого Вітренка. Наприклад, у 2016 році він опублікував статтю в румунському журналі Studia Securitatis, значна частина якої виявилася перекладом дисертації російської докторки наук Тамари Софіної.

Активісти припускають, що текст було перекладено автоматично, оскільки в ньому випадково залишили згадки про Росію замість України.

Плагіат зафіксували й у статтях, написаних українською мовою. У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка" Вітренко використав частину дисертації російської науковиці Людмили Смірнової, але замість зазначення її прізвища послався на дев’ять англомовних джерел.

Активісти припускають, що окремі науковці могли заплатити за внесення своїх імен у ці публікації поряд із високопосадовцем. Сам Вітренко поки що не прокоментував звинувачення.