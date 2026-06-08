Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Укринформ.
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Сколько участников НМТ проваливают экзамен?
Чиновник заявил, что такой низкий процент свидетельствует о том, что тест доступен и его сдать возможно.
Поступление в университет тоже имеет определенный порог каких-то базовых знаний. И этот порог не является слишком высоким,
– уточнил министр.
Лисовой также отметил, что не поддерживает исключение математики из списка обязательных предметов НМТ. Также он за сохранение украинского языка и истории Украины как базовых дисциплин.
История Украины – это базовая мировоззренческая вещь, которая об идентичности и понимании пути своей нации. Это должно быть в тестах НМТ, так же как и украинский язык,
– считает министр.
Также он советует выбирать обучение в колледжах. Туда для поступления не нужно сдавать НМТ.
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Что известно об изменениях в НМТ?
- Народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, уменьшить количество предметов до трех.
- Украинцы устроили дискуссию относительно того, надо ли забирать математику из списка обязательных предметов.
- Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко считает, что математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что математика должна быть обязательным предметом.