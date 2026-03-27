Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. И уточнил, могут ли ЗВО повышать цены посреди учебного года.

Смотрите также Война "перекроила" карту: какой город сейчас является центром украинского студенчества

На каких специальностях вырастут цены?

Заместитель Лисового рассказал, что на тех специальностях, где контрактная цена годами была ниже реальной стоимости подготовки, коррекция цен еще будет продолжаться. Он пояснил, что государство компенсировало это госзаказом, потому что фиксировано платит за студента. И это было гораздо больше чем платили контрактники.

Прежде всего это касается популярных массовых специальностей. А там, где для государства важно удержать или нарастить набор, логика другая: там вопрос доступности, а не только цены, но именно там сейчас больше всего бюджетных мест,

– заявил Трофименко.

Он отмечал, что многие специальности в течение лет держатся в топе популярности среди поступающих в вузы. В частности, право, менеджмент, экономика. Государство взамен корректирует поддержку там, где рынок перенасыщен, и больше концентрируется на специальностях, где есть кадровый спрос. Это, например, STEM, педагогика, медицина, восстановление, реабилитация.

Важно! В колледжах и вузах Украины вводят новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.

Может ли университет повысить стоимость во время учебного года?

Чиновник также заявил, что законодательство позволяет корректировать цены на обучение не чаще одного раза в год. Если пересмотр стоимости прописан в контракте, вуз может действовать в рамках договора.

Если такого механизма нет, менять условия в одностороннем порядке нельзя. Поэтому поступающим и их родителям я всегда советую внимательно читать договор до подписания,

– акцентировал заместитель министра.

И добавил: если студент получает грант, а стоимость обучения в следующем году растет, то размер гранта также растет пропорционально.

Смотрите также БЗВП не будет: в вузах и колледжах вводят новую обязательную дисциплину

Подорожало ли высшее образование в Украине?