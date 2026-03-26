Ивано-Франковск стал намного заметнее на студенческой карте. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Какой город является студенческим центром?

При этом чиновник отметил, что не спешил бы говорить что, Харьков лишился статуса студенческого центра.

Война изменила условия жизнедеятельности в городе, долю оффлайна, логистику безопасности. Но академический вес Харькова никуда не исчез. Посетив высшие учебные заведения этого города, я увидел больше студенческой жизни, чем в некоторых центральных и западных регионах,

– уточнил заместитель министра.

И добавил, что в этом городе построили целые подземные этажи, аудиторные лектории, лаборатории.

Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В каких вузах количество студентов кардинально уменьшилось?

Чиновник также рассказал, что из-за войны больше всего пострадали прифронтовые и перемещенные вузы.

В то же время часть заведений в относительно безопасных регионах получила прирост. Но здесь важно не сводить все к географии. На контингент влияли и дистанционное обучение, и релокация, и репутация университета, и готовность быстро адаптироваться,

– уточнил Трофименко.

Также объяснил, почему одни вузы, в том числе и в Киеве, организуют обучение онлайн, а другие – нет. По словам чиновника, решение зависит от конкретных условий университета и его решений. Обучение в очном или смешанном формате возможно, если вуз имеет укрытие, продуманную модель безопасности.

Какие изменения происходят в высшем образовании?