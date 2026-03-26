Ивано-Франковск стал намного заметнее на студенческой карте. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Смотрите также БЗВП не будет: в вузах и колледжах вводят новую обязательную дисциплину
Какой город является студенческим центром?
При этом чиновник отметил, что не спешил бы говорить что, Харьков лишился статуса студенческого центра.
Война изменила условия жизнедеятельности в городе, долю оффлайна, логистику безопасности. Но академический вес Харькова никуда не исчез. Посетив высшие учебные заведения этого города, я увидел больше студенческой жизни, чем в некоторых центральных и западных регионах,
– уточнил заместитель министра.
И добавил, что в этом городе построили целые подземные этажи, аудиторные лектории, лаборатории.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В каких вузах количество студентов кардинально уменьшилось?
Чиновник также рассказал, что из-за войны больше всего пострадали прифронтовые и перемещенные вузы.
В то же время часть заведений в относительно безопасных регионах получила прирост. Но здесь важно не сводить все к географии. На контингент влияли и дистанционное обучение, и релокация, и репутация университета, и готовность быстро адаптироваться,
– уточнил Трофименко.
Также объяснил, почему одни вузы, в том числе и в Киеве, организуют обучение онлайн, а другие – нет. По словам чиновника, решение зависит от конкретных условий университета и его решений. Обучение в очном или смешанном формате возможно, если вуз имеет укрытие, продуманную модель безопасности.
Смотрите также Свириденко анонсировала повышение стипендии вдвое: какой она будет
Какие изменения происходят в высшем образовании?
В высшем образовании продолжается немало изменений. В частности, модернизация сети ЗВО, которые находятся в сфере управления МОН. Таких есть около 120. По предварительным заявлениям, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 вузов. В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.
На получение первого высшего образования первокурсникам на контрактной форме обучения два года назад начали выдавать гранты. Размер гранта зависел от специальности и результатов НМТ.
Продолжается процесс смены ректоров в вузах, в частности там, где выборы не происходили в течение 10 – 20 лет. Также при ЗВО начали создавать наблюдательные советы, которые будут выбирать ректора, разрабатывать стратегию развития университета, привлекать инвестиции.
В Украине также ввели зимнюю вступительную кампанию в вузы. Абитуриенты могут пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией. При этом получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.