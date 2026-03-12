Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Какой будет стипендия в 2026 году?
Стипендия в учреждениях высшего образования независимо от формы собственности вырастет минимум до 4 тысяч гривен.
Это вдвое больше, чем в 2025 году.
Свириденко отметила, что правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которые так же учатся за счет государственного заказа.
"Это решение – пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине", – добавила Свириденко.
Студентов будут учить национальному сопротивлению
В университетах Украины планируют ввести обязательную дисциплину "Основы национального сопротивления" вместо базовой общевойсковой подготовки.
Этот курс охватит студентов независимо от пола и не потребует обучения на полигонах или прохождения военно-врачебных комиссий.