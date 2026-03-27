Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. І уточнив, чи можуть ЗВО підвищувати ціни посеред навчального року.

На яких спеціальностях зростуть ціни?

Заступник Лісового розповів, що на тих спеціальностях, де контрактна ціна роками була нижчою за реальну вартість підготовки, корекція цін ще триватиме. Він пояснив, що держава компенсувала це держзамовленням, бо фіксовано платить за студента. І це було набагато більше ніж сплачували контрактники.

Передусім це стосується популярних масових спеціальностей. А там, де для держави важливо втримати або наростити набір, логіка інша: там питання доступності, а не лише ціни, але саме там наразі найбільше бюджетних місць,

– заявив Трофименко.

Він зазначав, що чимало спеціальностей протягом років тримаються у топі популярності серед вступників у виші. Зокрема, право, менеджмент, економіка. Держава натомість коригує підтримку там, де ринок перенасичений, і більше концентрується на спеціальностях, де є кадровий попит. Це, наприклад, STEM, педагогіка, медицина, відновлення, реабілітація.

Важливо! У коледжах та вишах України запроваджують нову обов'язкову дисципліну – "Основи національного спротиву". Вона замінить чинну модель базової загальновійськової підготовки.

Чи може університет підвищити вартість під час навчального року?

Посадовець також заявив, що законодавство дозволяє коригувати ціни на навчання не частіше ніж один раз на рік. Якщо перегляд вартості прописаний у контракті, виш може діяти у межах договору.

Якщо такого механізму немає, змінювати умови в односторонньому порядку не можна. Тому вступникам та їхнім батькам я завжди раджу уважно читати договір до підписання,

– акцентував заступник міністра.

І додав: якщо студент отримує грант, а вартість навчання наступного року зростає, то розмір гранту також зростає пропорційно.

Чи здорожчала вища освіта в Україні?