Відповідний закон вже погодила Верховна Рада. Він оновлює підхід до підготовки молоді в системі освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Що передбачають "Основи національного спротиву"?

МОН разом з Міноборони розроблять типову освітню програму та навчально-методичні матеріали для викладання цієї дисципліни з практичним змістом. Мовиться про базові безпекові навички: розуміння сучасних викликів, дії в кризових ситуаціях, збереження життя та здоров'я і основи домедичної допомоги.

У час, коли країна боронить свою незалежність, такі знання мають бути доступними для всіх студентів,

– заявив очільник МОН України Оксен Лісовий.

Ця підготовка дасть студентам потрібні знання, уміння і навички для формування здатності до національного спротиву. Новий підхід замінить базову загальновійськову підготовку для студентів.

Дисципліна передбачена для хлопців і дівчат. Для осіб з особливими освітніми потребами, а також для студентів, чиї релігійні переконання не допускають користування зброєю, передбачили інші освітні траєкторії.

Вивчення цієї дисципліни не передбачає складання Військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах сил оборони, здобуття ними військово-облікової спеціальності і набуття статусу військовозобов'язаного.

Як раніше відбувалася БЗВП?

Раніше БЗВП доєднали до освітніх програм як окрему навчальну дисципліну обсягом 10 кредитів ЄКТС.

3 кредити становила теорія у виші та 7 кредитів – практика у військових вишах, центрах і полігонах.

Теорію викладають на другому курсі. Зараз її вивчає понад 71 тисяча студентів, з яких 3 тисячі – дівчата, які обрали БЗВП добровільно. Теорію БЗВП вже завершили близько 47 тисяч студентів у 230 вишах.

