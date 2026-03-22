У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться, зокрема, про заочників, тих, хто здобуває другу освіту або порушує умови навчання.

Хто зі студентів може потрапити на фронт?

В Україні триває загальна мобілізація, і попри те, що студенти мають право на відстрочку, існує низка винятків. Як пояснюють експерти, вирішальне значення має форма навчання, рівень освіти та інші фактори.

Згідно з чинними нормами, студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту вперше, мають право на відстрочку від мобілізації. Це правило також поширюється на аспірантів, докторантів і асистентів-стажерів.

Водночас є категорії студентів, яких можуть мобілізувати. Насамперед це стосується тих, хто навчається на заочній або вечірній формі. Такі здобувачі освіти не мають автоматичної відстрочки, тому можуть підлягати призову. Також до війська можуть призвати студентів, які отримують другу або третю вищу освіту. Законодавство не гарантує їм відстрочку, оскільки вони вже мають освітній рівень.

Ще одна категорія – це ті, хто здобуває освіту нижчого рівня, ніж уже має. Наприклад, якщо людина з дипломом університету вступає до коледжу або професійного закладу, вона також може втратити право на відстрочку.

Крім того, ризик мобілізації зростає для студентів, які порушують умови навчання. Йдеться про відрахування, академічні відпустки або інші обставини, через які людина фактично перестає бути студентом.

Окремо в Україні обговорюються зміни щодо студентів віком від 25 років. Зокрема, законодавці розглядали можливість обмеження відстрочки для цієї категорії, хоча остаточне рішення поки що не ухвалене. Юристи наголошують, що ключовим фактором є офіційний статус студента і підтвердження навчання. Якщо ці умови не виконуються, людина може бути мобілізована на загальних підставах.

Мобілізація в Україні: останні новини