У законі йдеться про окремі категорії громадян, які мають відстрочку, інвалідність або інші підстави.

Хто може не проходити медкомісію?

В Україні триває загальна мобілізація, і більшість військовозобов’язаних чоловіків мають проходити ВЛК для визначення придатності до служби. Водночас законодавство передбачає випадки, коли громадяни можуть не проходити таку процедуру.

Зокрема, проходження ВЛК не є обов’язковим без відповідного направлення від територіального центру комплектування. Якщо людина не отримувала повістку або офіційний виклик, вона не зобов’язана самостійно ініціювати медогляд.

Також право не проходити ВЛК мають особи, які мають чинну відстрочку або бронювання від мобілізації. У таких випадках вони можуть наполягати на своїх правах, хоча іноді це потребує юридичного оскарження дій ТЦК.

Окремо це стосується людей з інвалідністю або тих, хто вже визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я. Для них процедура направлення на ВЛК може не застосовуватися взагалі.

Не проходять повторну медкомісію і ті, хто вже отримав висновок про непридатність. Водночас для інших категорій медичний висновок зазвичай діє один рік, після чого може знадобитися повторний огляд. Крім того, тимчасово непридатні до служби громадяни також не підлягають мобілізації на період дії відповідного висновку ВЛК – зазвичай від 1 до 12 місяців.

Водночас юристи наголошують: навіть якщо людина має підстави не проходити ВЛК, на практиці можуть виникати спірні ситуації з територіальними центрами комплектування. У таких випадках громадяни мають право оскаржувати рішення у встановленому законом порядку.

ВЛК під час мобілізації: що ще потрібно знати?