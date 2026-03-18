Адвокат Ярослав Хлівний у коментарі для "РБК-Україна" пояснив, кого саме це стосується та коли направлення на ВЛК є порушенням.

Дивіться також Чи може військовозобов'язаний отримати бронь, якщо він перебуває у розшуку: пояснення адвоката

Коли ВЛК є незаконним?

В Україні під час мобілізації діють чіткі правила щодо проходження військово-лікарської комісії. Однак на практиці трапляються випадки, коли громадян направляють на медогляд без законних підстав.

Адвокат пояснює, що не всіх військовозобов’язаних повинні повторно направляти на ВЛК. Зокрема, це стосується осіб, які вже мають чинний висновок комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби. Якщо такий документ є дійсним і не потребує перегляду, повторне направлення може бути безпідставним.

Також не повинні примусово відправляти на медогляд осіб, які мають офіційно оформлену відстрочку від мобілізації. У таких випадках вимога пройти ВЛК може суперечити чинному законодавству.

Окремо Хлівний наголошує, що люди з інвалідністю, які мають відповідні документи, не підлягають направленню на військово-лікарську комісію в загальному порядку. Їхній статус уже підтверджений, а отже, повторні медичні перевірки без додаткових підстав є неправомірними.

Він також звертає увагу на те, що підставою для проходження ВЛК є отримання повістки або необхідність визначення придатності до служби. Водночас будь-які дії поза цією процедурою можуть розцінюватися як порушення прав громадян.

Що робити, якщо на ВЛК відправляють примусово?

Існує чітка норма, яка забороняє направляти на медичний огляд осіб, що перебувають у процесі оформлення відстрочки. Водночас передбачені окремі категорії, які все ж зобов’язані з’явитися до лікарів.

Відповідно до п. 63 постанови, тих, хто подав заяву на відстрочку, не скеровують на ВЛК до моменту ухвалення рішення комісією. Виняток становлять люди з інвалідністю, а також ті, у кого завершився строк обмеженої чи тимчасової непридатності (6 – 12 місяців).

Ярослав Хлівний також підкреслює, що чинна відстрочка фактично захищає від необґрунтованих направлень на медогляд у ТЦК.

"Ті, в кого строк дії відстрочки не завершився, на медогляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю), або виявили бажання пройти медичний огляд самостійно", – резюмує він.

На практиці ж часто плутають поняття бронювання та відстрочки, тому адвокат радить добре орієнтуватися у своїх правах:

Таким чином, є розбіжність у регулюванні відстрочки та броні, тому часто ми бачимо практику коли заброньовані особи щорічно проходять ВЛК, а з відстрочкою ні. Якщо ви отримали таку повістку і вважаєте, що вона незаконна, то її можна оскаржити в судовому порядку,

– зазначає Ярослав Хлівний.

Що нового відомо про мобілізацію в Україні?