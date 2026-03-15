Згідно з чинним законодавством, призовний вік визначає конкретні вікові межі для військовозобов'язаних осіб, які підлягають залученню до ЗСУ.

Зі скількох років можуть забрати в армію?

У період воєнного стану до категорії військовозобов'язаних належать чоловіки від 18 до 60 років, а також жінки, які мають відповідну медичну спеціалізацію.

Відповідно до регламентів 2026 року обов'язковий призов під час мобілізаційних заходів стосується чоловіків, яким виповнилося 25 років.

Попереднє рішення щодо зниження цієї межі з 27 до 25 років сприяло суттєвому оновленню та омолодженню особового складу Збройних Сил України. Водночас для осіб віком від 18 до 25 років передбачена виключно добровільна форма мобілізації, що реалізується через підписання контракту.

Варто зауважити, що в січні 2026 року було завершено масштабний процес аудиту осіб, які раніше мали статус "обмежено придатних" і змінили його на статус "придатних". Оскільки категорію "обмежена придатність" було остаточно ліквідовано, тепер за підсумками ВЛК громадяни отримують одну з чітких оцінок: повна придатність до служби, придатність до виконання обов'язків у підрозділах забезпечення чи ТЦК або ж повна непридатність із виключенням з обліку.

Що відомо про БЗВП?

Однією з найважливіших реформ, що повноцінно запрацювала у навчальному сезоні 2025 – 2026 років, стала базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона прийшла на зміну застарілій строковій службі та є обов'язковим етапом для чоловіків віком від 18 до 25 років, тоді як для жінок цей вишкіл залишається добровільним.

У 2026 році таку підготовку повністю впроваджено в освітні плани закладів вищої освіти. У межах воєнного стану курс триває до трьох місяців і охоплює навчання стрільбі, курси тактичної медицини, а також вивчення новітніх технологій, зокрема пілотування БпЛА.

Кого можуть призвати?

На сьогодні мобілізаційні заходи поширюються на такі групи громадян:

чоловіки віком від 25 до 60 років, чий стан здоров'я підтверджено висновком ВЛК;

особи, які до січня 2026 року пройшли повторний медичний огляд і змінили статус з "обмежено придатних" на "придатних";

військовозобов'язані, які не мають офіційно підтверджених причин для отримання відстрочки чи чинного бронювання;

чоловіки віком до 25 років, які здобули звання офіцерів запасу після закінчення військових кафедр, якщо вони на даний момент не продовжують своє навчання.

Які є оновленння щодо бронювання?