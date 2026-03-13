Про це інформує портал Дія.
Кого торкнуться зміни у бронюванні?
Підприємства можуть подати заявки через Дію, а бронювання працівників буде доступне на термін до 45 днів.
Правом скористатись новими правилами можуть юридичні особи, які є у списку Єдиного переліку оборонно-промислового комплексу або критично важливих підприємств для ЗСУ. Подати заявку можуть керівники підприємств, особи з правом підпису чи уповноважені представники.
Ключовою умовою є чинний статус критичності на момент подання заявки.
Щоб подати заявку на бронювання потрібно:
- авторизуватись на порталі Дія за допомогою КЕП,
- вибрати послугу "Бронювання працівників",
- підтвердити дані про компанію та свою роль,
- у розділі "Інформація про працівників" вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку". Водночас важливо, щоб працівник перебував на військовому обліку,
- вказати дані працівників та дату початку трудових відносин,
- підписати заяву.
На порталі зауважили, що статус заяви відобразиться в особистому кабінеті, а результат надійде на електронну пошту.
Які зміни у мобілізації відбулись для ІТ-фахівців?
Відтепер мобілізовані ІТ-фахівці можуть отримати первинне звання "молодший лейтенант". Також військовослужбовці із такою освітою можуть призначатись чи переводитись на посади у сфері цифрової трансформації.
Водночас відбір на посади проходитиме у два етапи. Перший відбуватиметься безпосередньо у військовій частині. Другий – у Міноборони.
13 березня Міноборони проінформувало про підписання президентом України Володимиром Зеленським відповідного указу.