Про це інформує портал Дія.

Кого торкнуться зміни у бронюванні?

Підприємства можуть подати заявки через Дію, а бронювання працівників буде доступне на термін до 45 днів.

Правом скористатись новими правилами можуть юридичні особи, які є у списку Єдиного переліку оборонно-промислового комплексу або критично важливих підприємств для ЗСУ. Подати заявку можуть керівники підприємств, особи з правом підпису чи уповноважені представники.

Ключовою умовою є чинний статус критичності на момент подання заявки.

Щоб подати заявку на бронювання потрібно:

авторизуватись на порталі Дія за допомогою КЕП,

вибрати послугу "Бронювання працівників",

підтвердити дані про компанію та свою роль,

у розділі "Інформація про працівників" вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку". Водночас важливо, щоб працівник перебував на військовому обліку,

вказати дані працівників та дату початку трудових відносин,

підписати заяву.

На порталі зауважили, що статус заяви відобразиться в особистому кабінеті, а результат надійде на електронну пошту.

Які зміни у мобілізації відбулись для ІТ-фахівців?