Про це інформує портал Дія.

Кого торкнуться зміни у бронюванні?

Підприємства можуть подати заявки через Дію, а бронювання працівників буде доступне на термін до 45 днів.

Правом скористатись новими правилами можуть юридичні особи, які є у списку Єдиного переліку оборонно-промислового комплексу або критично важливих підприємств для ЗСУ. Подати заявку можуть керівники підприємств, особи з правом підпису чи уповноважені представники.

Ключовою умовою є чинний статус критичності на момент подання заявки.

Щоб подати заявку на бронювання потрібно:

  • авторизуватись на порталі Дія за допомогою КЕП,
  • вибрати послугу "Бронювання працівників",
  • підтвердити дані про компанію та свою роль,
  • у розділі "Інформація про працівників" вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку". Водночас важливо, щоб працівник перебував на військовому обліку,
  • вказати дані працівників та дату початку трудових відносин,
  • підписати заяву.

На порталі зауважили, що статус заяви відобразиться в особистому кабінеті, а результат надійде на електронну пошту.

Які зміни у мобілізації відбулись для ІТ-фахівців?

  • Відтепер мобілізовані ІТ-фахівці можуть отримати первинне звання "молодший лейтенант". Також військовослужбовці із такою освітою можуть призначатись чи переводитись на посади у сфері цифрової трансформації.

  • Водночас відбір на посади проходитиме у два етапи. Перший відбуватиметься безпосередньо у військовій частині. Другий – у Міноборони.

  • 13 березня Міноборони проінформувало про підписання президентом України Володимиром Зеленським відповідного указу.