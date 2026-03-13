Об этом информирует портал Дія.

Смотрите также Надо ли аспирантам ежегодно проходить ВВК, чтобы получить отсрочку: объяснение юристов

Кого коснутся изменения в бронировании?

Предприятия могут подать заявки через Дію, а бронирование работников будет доступно на срок до 45 дней.

Правом воспользоваться новыми правилами могут юридические лица, которые есть в списке Единого перечня оборонно-промышленного комплекса или критически важных предприятий для ВСУ. Подать заявку могут руководители предприятий, лица с правом подписи или уполномоченные представители.

Ключевым условием является действующий статус критичности на момент подачи заявки.

Чтобы подать заявку на бронирование нужно:

  • авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП,
  • выбрать услугу "Бронирование работников",
  • подтвердить данные о компании и свою роль,
  • в разделе "Информация о работниках" выбрать категорию "Работники с нарушением воинского учета". При этом важно, чтобы работник состоял на воинском учете,
  • указать данные работников и дату начала трудовых отношений,
  • подписать заявление.

На портале заметили, что статус заявления отобразится в личном кабинете, а результат поступит на электронную почту.

Какие изменения в мобилизации состоялись для ИТ-специалистов?

  • Отныне мобилизованные ИТ-специалисты могут получить первичное звание "младший лейтенант". Также военнослужащие с таким образованием могут назначаться или переводиться на должности в сфере цифровой трансформации.

  • В то же время отбор на должности будет проходить в два этапа. Первый будет происходить непосредственно в воинской части. Второй – в Минобороны.

  • 13 марта Минобороны проинформировало о подписании президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего указа.