В то же время в определенных ситуациях ТЦК все же может направить военнообязанного на медицинский осмотр. Об этом рассказал юрист Владислав Дерий.

Нужно ли проходить ВВК ежегодно?

Юрист объясняет, что военно-врачебная комиссия нужна для определения пригодности к военной службе, а не для подтверждения основания отсрочки.

Если человек имеет законное право на отсрочку, в частности из-за обучения в аспирантуре, его обычно не направляют на медицинский осмотр. Это связано с тем, что вопрос пригодности к службе в таком случае не является актуальным.

В то же время Владислав Дерий отмечает, что отсутствие прохождения ВВК не может быть основанием для отказа в отсрочке, если она подтверждена законными документами.

Законодательство Украины предусматривает, что право на отсрочку имеют аспиранты, которые учатся на дневной или дуальной форме.

Важным условием является то, что обучение должно быть следующим уровнем образования, то есть после получения магистерской степени. В таком случае отсрочка действует на весь период обучения.

Это правило распространяется независимо от того, учится ли аспирант на бюджет, или по контракту.

Когда ТЦК все же может направить на медкомиссию?

Несмотря на наличие отсрочки, в некоторых случаях военнообязанного могут направить на ВВК.

В частности, это возможно, если:

истек срок предыдущего заключения медкомиссии;

в документах есть противоречия относительно состояния здоровья;

человек ранее был признан ограниченно годным или временно непригодным.

Также медкомиссию могут назначить после потери основания для отсрочки – например, если аспирант прекратил обучение или закончил аспирантуру.

Как подтверждается отсрочка?