Про таке інформує Міноборони України.

Які зміни у мобілізації ІТ-фахівців відбулись?

Згідно з указом №214/2026 мобілізовані ІТ-фахівці після відбору на посади у сфері цифрової трансформації армії можуть бути призначені на первинне звання "молодший лейтенант".

Вже після погодження кандидатури заступником міністра видається відповідний наказ Міноборони. Водночас рішення щодо призначення, переведення чи переміщення по службі ІТ-фахівців прийматимуть за спеціальними процедурами й правилами Міноборони.

Як відбуватиметься відбір?

У Міноборони зауважили, що кандидати на посади відбиратимуть у два етапи. Перший передбачає конкурс серед мобілізованих військовослужбовців безпосередньо у військових частинах.

Другий – перевірка документів, відповідності вимогам й, за потреби, співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації у Міноборони.

Після успішного проходження відбору військовослужбовець отримує звання молодшого лейтенанта.

Нові норми дозволяють системно залучати до розвитку Сил оборони людей із досвідом в ІТ, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою,

– додали в міністерстві.

