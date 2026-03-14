Подати заяву та оформити бронювання можна онлайн через Дію.

Що відомо про нововведення?

Уряд оновив правила бронювання працівників для підприємств оборонного сектору та компаній, які є критично важливими для забезпечення Збройних Сил України. Нові можливості вже доступні через державний сервіс Дія.

Згідно з повідомленням, тепер фахівці можуть розпочинати роботу навіть тоді, коли їхній статус у військовому обліку ще не повністю врегульований. У такому випадку підприємство може оформити тимчасове бронювання працівника.

Таке бронювання надається на строк до 45 днів, що дозволяє компаніям не переривати роботу важливих спеціалістів.

Новий механізм бронювання доступний для:

юридичних осіб, які входять до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу;

компаній, що мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ;

керівників підприємств або уповноважених осіб, які мають право подавати документи.

Водночас підприємство повинно мати чинний статус критичності на момент подання заявки на бронювання.

Зміни покликані спростити роботу підприємств, які виконують важливі завдання для оборони держави. Оновлення дозволяє компаніям швидше залучати спеціалістів до роботи та уникати затримок, пов’язаних із формальними процедурами військового обліку.

Як подати заявку?

Подати заявку можна повністю онлайн через портал державних послуг.

Алгоритм подання заяви:

Авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису. Обрати послугу бронювання працівників. Підтвердити дані компанії та свою роль у ній. Додати інформацію про працівників. Вказати дату початку трудових відносин (не раніше ніж за 45 днів). Підписати заяву електронним підписом.

Після цього статус заявки з’явиться в особистому кабінеті, а результат також надійде на електронну пошту заявника.

