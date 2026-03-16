Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла військова адвокатка Тетяна Козян.

Чи можна отримати бронь, якщо вас розшукує ТЦК?

За її словами, прямої законодавчої заборони на бронювання людей, які мають адміністративні штрафи від ТЦК та СП, немає. Водночас під час оформлення бронювання підприємства повинні забезпечити належний військовий облік своїх працівників, тому на практиці ТЦК часто вимагають спершу усунути всі порушення та врегулювати питання зі штрафами.

Адвокатка пояснила, що у випадку наявності адміністративного порушення роботодавець або сам працівник має звернутися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, усунення недоліків у документах і вирішення питання щодо адміністративної відповідальності. Після цього підприємство може повторно подати документи на бронювання працівника.

Водночас ігнорувати штраф не варто. Якщо постанова про адміністративне правопорушення вже набула законної сили, громадянин має два варіанти дій – сплатити штраф або оскаржити його в суді. У разі, якщо суд визнає рішення ТЦК незаконним, штраф можуть скасувати.

Тетяна Козян наголошує, що наявність актуального військового квитка, правильних облікових даних і відсутність боргів значно пришвидшує процедуру бронювання. Саме тому перед поданням документів підприємствам і працівникам варто переконатися, що всі питання з військовим обліком врегульовані.

