У законе речь идет об отдельных категориях граждан, которые имеют отсрочку, инвалидность или другие основания.

Кто может не проходить медкомиссию?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и большинство военнообязанных мужчин должны проходить ВВК для определения годности к службе. В то же время законодательство предусматривает случаи, когда граждане могут не проходить такую процедуру.

В частности, прохождение ВВК не является обязательным без соответствующего направления от территориального центра комплектования. Если человек не получал повестку или официальный вызов, он не обязан самостоятельно инициировать медосмотр.

Также право не проходить ВВК имеют лица, которые имеют действующую отсрочку или бронирование от мобилизации. В таких случаях они могут настаивать на своих правах, хотя иногда это требует юридического обжалования действий ТЦК.

Отдельно это касается людей с инвалидностью или тех, кто уже признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Для них процедура направления на ВВК может не применяться вообще.

Не проходят повторную медкомиссию и те, кто уже получил заключение о непригодности. В то же время для других категорий медицинское заключение обычно действует один год, после чего может потребоваться повторный осмотр. Кроме того, временно непригодные к службе граждане также не подлежат мобилизации на период действия соответствующего заключения ВВК – обычно от 1 до 12 месяцев.

В то же время юристы отмечают: даже если человек имеет основания не проходить ВВК, на практике могут возникать спорные ситуации с территориальными центрами комплектования. В таких случаях граждане имеют право обжаловать решение в установленном законом порядке.

ВВК во время мобилизации: что еще нужно знать?