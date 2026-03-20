Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Когда не будет работать Резерв+?
В Минобороны предупредили, что во время технических работ в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.
В ведомстве также рекомендовали заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы постоянно иметь к нему доступ. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать "плюс" и выбрать "Загрузить PDF".
Отмечается, что технические работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
Справка. В Резерв+ можно подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ; изменять персональные данные о себе в реестре "Оберег"; оформить отсрочку от мобилизации, оплатить штрафы и тому подобное.
В Резерв+ теперь можно спланировать визит в ТЦК
В Минобороны рассказали, что электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность выбирать удобную дату и время визита, не стоять в очередях, видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи, отменить запись или оставить отзыв, а также получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время, как добавили в министерстве, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
Стоит отметить, что запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.