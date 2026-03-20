Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Коли не працюватиме Резерв+?

У Міноборони попередили, що під час технічних робіт у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

У відомстві також рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб постійно мати до нього доступ. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та обрати "Завантажити PDF".

Зазначається, що технічні роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Довідка. У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа; змінювати персональні дані про себе у реєстрі "Оберіг"; оформити відстрочку від мобілізації, сплатити штрафи тощо.

