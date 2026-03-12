Під час зустрічі з журналістами заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко розповів, що в українських закладах вищої та фахової передвищої освіти планують оновити систему підготовки молоді до національного спротиву, повідомляє "РБК-Україна". Відповідна дисципліна може стати обов'язковою для студентів.

Йдеться про законопроєкт №13347, який передбачає зміну підходів до підготовки молоді в системі освіти. Документ пропонує запровадити у закладах освіти курс "Основи національного спротиву".

За словами Трофименка, ця дисципліна буде інтегрована в освітній процес та має допомогти студентам здобути необхідні знання, уміння й навички для формування здатності до національного спротиву. Новий підхід має замінити чинну модель базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яка передбачала здобуття військово-облікової спеціальності.

Заступник міністра зазначив, що підготовка до національного спротиву поширюватиметься на здобувачів вищої та фахової передвищої освіти незалежно від статі. Водночас передбачені окремі освітні траєкторії:

для осіб з особливими освітніми потребами;

для студентів, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю.

Як та скільки студентів зараз проходять військову підготовку?

Раніше базова загальновійськова підготовка була окремою дисципліною в освітніх програмах університетів. Її обсяг становив 10 кредитів Європейської кредитно-трансферної системи. Зокрема:

3 кредити відводили на теоретичну підготовку у закладах освіти;

7 кредитів — на практичні заняття у військових навчальних закладах, навчальних центрах та на полігонах.

Теоретичну частину курсу студенти зазвичай проходять на другому році навчання.

Станом на березень 2026 року теоретичний компонент базової загальновійськової підготовки вивчають понад 71 тисяча студентів. Серед них приблизно 3 тисячі студенток, які долучилися до навчання добровільно. Водночас близько 47 тисяч студентів уже завершили теоретичну частину підготовки у 230 закладах вищої освіти. Решта університетів планує завершити викладання дисципліни до травня 2026 року.

Важливо! Ініціатива щодо запровадження курсу "Основи національного спротиву" не передбачає навчання студентів на полігонах. Також вона не вимагатиме проходження військово-лікарських комісій чи взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

