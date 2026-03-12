Вони були призупинені на час дії воєнного стану. Відповідний проєкт урядової постанови розробило Міністерство освіти і науки України.

Як пропонують обирати керівників?

Цей документ спрямували на вдосконалення системи управління державними науковими установами, забезпечення прозорості та демократичності процедур обрання їхніх керівників.

Також планують запровадити ефективний механізм оцінювання діяльності очільників на основі ключових показників ефективності (KPI).

Проєкт рішення містить методичні рекомендації щодо особливостей обрання керівника, форму контракту, рекомендації щодо формування та оцінювання KPI і звітів. Також можуть запровадити таємне голосування за кандидатів.

Цікаво! У кінці січня уряд погодив скерування 3,28 мільярда гривень додаткового фінансування науковим установам та вишам за результатами державної атестації. Розподіл коштів уперше проводитимуть за формульним механізмом. Тобто, залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності, повідомляло Міністерство освіти і науки України.

Очільника державної наукової установи обиратимуть (очно або дистанційно) таємним голосуванням у колективі на п'ять років.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови МОН можна подавати до 20 березня на електронну адресу: oksana.dvyhun@mon.gov.ua.

Які ще зміни у сфері науки відбудуться?