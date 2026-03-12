Они были приостановлены на время действия военного положения. Соответствующий проект правительственного постановления разработало Министерство образования и науки Украины.

Как предлагают выбирать руководителей?

Этот документ направлен на совершенствование системы управления государственными научными учреждениями, обеспечение прозрачности и демократичности процедур избрания их руководителей.

Также планируют ввести эффективный механизм оценки деятельности руководителей на основе ключевых показателей эффективности (KPI).

Проект решения содержит методические рекомендации относительно особенностей избрания руководителя, форму контракта, рекомендации по формированию и оценке KPI и отчетов. Также могут ввести тайное голосование за кандидатов.

Интересно! В конце января правительство согласовало направление 3,28 миллиарда гривен дополнительного финансирования научным учреждениям и вузам по результатам государственной аттестации. Распределение средств впервые будут проводить по формульному механизму. То есть, зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности, сообщало Министерство образования и науки Украины.

Руководителя государственного научного учреждения будут избирать (очно или дистанционно) тайным голосованием в коллективе на пять лет.

Замечания и предложения к проекту постановления МОН можно подавать до 20 марта на электронный адрес: oksana.dvyhun@mon.gov.ua.

