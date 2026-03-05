Это будет происходить через Фонд президента. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также В вузах Украины учатся сотни россиян: кто и почему их зачисляет на обучение

Как будут привлекать иностранцев в украинские вузы?

К работе в вузах нашего государства будут приглашать:

научно-педагогических и научных работников иностранных вузов и научных учреждений;

независимых экспертов;

представителей общественности и работодателей.

Конкурсный отбор будет происходить через систему "Е-грант" Фонда президента. Порядок также будет определять Фонд.

Отбор будет происходить в соответствии с конкретными запросами университетов и научных учреждений: для образовательных программ, исследовательских направлений, совместных проектов и прикладных разработок, работающих на восстановление и развитие Украины,

– отметили в МОН.

Интересно! По состоянию на начало 2026 года в вузах Украины учатся почти 390 студентов из России. До широкомасштабной войны таких было втрое больше – 1184 студента в 2021 году, сообщила директор ГП "Украинский государственный центр международного образования" Елена Шаповалова "Вчися.Медиа".

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал об интересе и готовности со стороны преподавателей университетов, ученых и экспертов со всего мира, в частности из стран ЕС и НАТО, сотрудничать с нашим государством.

Приобщаться к совместным образовательным и научным разработкам, исследований и проектов здесь, в Украине, а также работать с украинскими студентами и учеными,

– уточнил чиновник.

Смотрите также "Это было принципиальным": министр образования рассказал о плагиате в своей диссертации

Какие изменения произойдут в этом году в высшем образовании?