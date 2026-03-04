До широкомасштабной войны таких было втрое больше – 1184 студента в 2021 году. Об этом сообщила директор ГП "Украинский государственный центр международного образования" Елена Шаповалова "Вчися.Медиа".
Сколько россиян учится в вузах Украины?
Елена Шаповалова отметила, что количество студентов из России в последние годы существенно сократилось.
Она также объяснила, что в нашем государстве действует многоуровневый контроль за поступлением граждан из стран-агрессорок.
В соответствии с Порядком приема на обучение, россияне, белорусы и граждане Ирана и КНДР, которые не имеют вида на жительство в нашем государстве, могут быть зачислены в вузы только в случае индивидуального разрешения МОН Украины.
Процедура зачисления предусматривает несколько этапов. Сначала абитуриент обращается в выбранный вуз. Вуз проверяет личность и основания его пребывания в нашей стране. Затем университет подает запрос в МОН для персонального разрешения на обучение этого лица.
Обычно такие разрешения получают поступающие, которые длительное время де-факто проживают в Украине, но по разным причинам не изменили гражданство.
Шаповалова также акцентировала, что Украина не проводит рекрутинга абитуриентов на территории государства-агрессора.
Каждый из этих 390 случаев – это индивидуальная ситуация человека, который длительное время проживает в Украине, прошел проверку университета и получил специальное согласование от МОН,
– уточнила она.
Сколько иностранцев получает образование в Украине?
- По состоянию на начало этого года в вузах Украины учится 21 271 иностранный студент.
- Это граждане 127 стран мира. Больше всего студентов из Китая, Азербайджана, Грузии, Индии, Марокко, Турции, Туркменистана, Польши, Армении, России.
- В 2025/2026 учебном году иностранцы учатся в 369 вузах нашего государства.
- Большинство получают образование в Киевской и Харьковской, а также Сумской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях.
- В МОН Украины надеются, что после завершения войны количество иностранных студентов в Украине может вырасти. Причем до 100 тысяч, заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
- До полномасштабной войны было где-то 80 тысяч.