До широкомасштабної війни таких було втричі більше – 1184 студенти у 2021 році. Про це повідомила директорка ДП "Український державний центр міжнародної освіти" Олена Шаповалова "Вчися.Медіа".
Скільки росіян вчиться у вишах України?
Олена Шаповалова зауважила, що кількість студентів із Росії протягом останніх років суттєво скоротилася.
Вона також пояснила, що у нашій державі діє багаторівневий контроль за вступом громадян із країн-агресорок.
Відповідно до Порядку прийому на навчання, росіяни, білоруси та громадяни Ірану та КНДР, які не мають посвідки на постійне проживання в нашій державі, можуть бути зараховані до вишів лише у разі індивідуального дозволу МОН України.
Процедура зарахування передбачає кілька етапів. Спочатку вступник звертається до обраного ЗВО. Виш перевіряє особу та підстави її перебування у нашій країні. Потім університет подає запит до МОН для персонального дозволу на навчання цієї особи.
Зазвичай такі дозволи отримують вступники, які тривалий час де-факто проживають в Україні, але з різних причин не змінили громадянство.
Шаповалова також акцентувала, що Україна не проводить рекрутингу абітурієнтів на території держави-агресорки.
Кожен із цих 390 випадків – це індивідуальна ситуація людини, яка тривалий час проживає в Україні, пройшла перевірку університету та отримала спеціальне погодження від МОН,
– уточнила вона.
Скільки іноземців здобуває освіту в Україні?
- Станом на початок цього року у вишах України навчається 21 271 іноземний студент.
- Це громадяни 127 країн світу. Найбільше студентів з Китаю, Азербайджану, Грузії, Індії, Марокко, Туреччини, Туркменістану, Польщі, Вірменії, Росії.
- У 2025/2026 навчальному році іноземці навчаються у 369 вишах нашої держави.
- Більшість здобувають освіту в Київській та Харківській, а також Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.
- У МОН України сподіваються, що після завершення війни кількість іноземних студентів в Україні може зрости. Причому до 100 тисяч, заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
- До повномасштабної війни було десь 80 тисяч.