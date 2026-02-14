Какую специальность чаще всего выбирают иностранные студенты в вузах Украины

Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра международного образования (УГЦМО), сообщает Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также В украинских вузах учатся более 20 тысяч иностранцев: какие ЗВО выбирают чаще всего
Из каких стран чаще всего едут студенты в Украину?
В вузах Украины учатся граждане из 127 стран мира. Больше всего студентов из Китая, Азербайджана, Грузии, Индии, Марокко, Турции, Туркменистана, Польши, Армении, России.
Иностранные студенты в вузах Украины / МОН
Какие специальности выбирают иностранцы?
Самыми распространенными направлениями подготовки являются:
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;
Пищевые технологии;
Менеджмент;
Технология производства и переработки продукции животноводства;
Медицина;
Физическая культура и спорт;
Биотехнологии и биоинженерия;
Авиационный транспорт;
Экономика и международные экономические отношения;
Компьютерная инженерия.
Как привлекают иностранцев в Украину?
По состоянию на 1 января 2026 года зарегистрировано 6292 приглашений на обучение. Больше всего – для абитуриентов из Китая, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Марокко, Нигерии, Турции, Индии, США, Польши.
Руководительница УДЦМО Елена Шаповалова говорит, что привлекать иностранных студентов во время войны чрезвычайно сложно. Однако в Украине над этим системно работают.
Мы участвуем в международных образовательных выставках, проектах, развиваем партнерства. И за прошлый год получили почти 10 тысяч заявлений и выдали более 6 тысяч приглашений на обучение – это весомый результат в нынешних условиях,
– отметила она.
Украинский государственный центр международного образования напоминает, что в этом году для иностранных абитуриентов сохраняется возможность двух наборов на обучение. Вузы самостоятельно определяют сроки проведения осеннего и зимнего наборов, в частности зимний набор может длиться до 15 апреля.
Смотрите также Как повлияло разрешение на выезд за границу 18 – 22-летних на образование: в МОН озвучили последствия
Сколько иностранных студентов планирует привлечь МОН?
- В МОН Украины надеются, что после завершения войны количество иностранных студентов в Украине может вырасти. Причем до 100 тысяч, заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
- До полномасштабной войны было где-то 80 тысяч.
- Он отметил, что украинские вузы сегодня объединили в себе много направлений. В частности, важных для общества. И это, по его мнению, – один из факторов увеличения количества иностранцев после завершения войны.