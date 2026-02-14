Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра международного образования (УГЦМО), сообщает Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Как повлияло разрешение на выезд за границу 18 – 22-летних на образование: в МОН озвучили последствия
Сколько иностранцев учится в вузах Украины?
Руководительница УДЦМО Елена Шаповалова сообщила, что количество иностранных студентов в Украине уменьшилось, если сравнить с периодом до полномасштабного вторжения. Однако интерес к получению высшего образования в Украине сохраняется.
Поэтому украинские ЗВО активно развивают новые образовательные направления, адаптируют учебные форматы и приобщаются к инициативам, направленных на развитие международного образования,
– уточнила она.
Иностранные студенты в вузах Украины / МОН
По данным УДЦМО, в 2025/2026 учебном году иностранные студенты учатся в 369 вузах нашего государства. Больше всего в таких ЗВО:
Киевский национальный университет технологий и дизайна;
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;
Сумской национальный аграрный университет;
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
ПЗВО "Международный Европейский университет";
ПЗВО "Университет медицины и социальных наук";
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.
Большинство иностранных студентов получают образование в Киевской и Харьковской, а также Сумской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях.
Иностранные студенты в вузах Украины / МОН
Смотрите также Массовые отчисления студентов в Украине: в Раде назвали причину
Сколько иностранных студентов планирует привлечь МОН?
- В МОН Украины надеются, что после завершения войны количество иностранных студентов в Украине может вырасти. Причем до 100 тысяч, заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
- До полномасштабной войны было где-то 80 тысяч.
- Он отметил, что украинские вузы сегодня объединили в себе много направлений. В частности, важных для общества. И это, по его мнению, – один из факторов увеличения количества иностранцев после завершения войны.