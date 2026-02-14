Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра международного образования (УГЦМО), сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько иностранцев учится в вузах Украины?

Руководительница УДЦМО Елена Шаповалова сообщила, что количество иностранных студентов в Украине уменьшилось, если сравнить с периодом до полномасштабного вторжения. Однако интерес к получению высшего образования в Украине сохраняется.

Поэтому украинские ЗВО активно развивают новые образовательные направления, адаптируют учебные форматы и приобщаются к инициативам, направленных на развитие международного образования,
– уточнила она.


Иностранные студенты в вузах Украины / МОН

По данным УДЦМО, в 2025/2026 учебном году иностранные студенты учатся в 369 вузах нашего государства. Больше всего в таких ЗВО:

  • Киевский национальный университет технологий и дизайна;

  • Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;

  • Сумской национальный аграрный университет;

  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

  • Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

  • ПЗВО "Международный Европейский университет";

  • ПЗВО "Университет медицины и социальных наук";

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

Большинство иностранных студентов получают образование в Киевской и Харьковской, а также Сумской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях.


Иностранные студенты в вузах Украины / МОН

Сколько иностранных студентов планирует привлечь МОН?

  • В МОН Украины надеются, что после завершения войны количество иностранных студентов в Украине может вырасти. Причем до 100 тысяч, заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
  • До полномасштабной войны было где-то 80 тысяч.
  • Он отметил, что украинские вузы сегодня объединили в себе много направлений. В частности, важных для общества. И это, по его мнению, – один из факторов увеличения количества иностранцев после завершения войны.