Средства направляют по трем основным направлениям. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Смотрите также Совместные разработки и исследования: в вузы Украины будут привлекать иностранных преподавателей и ученых

На что направят средства?

Речь идет о таких направлениях: стимулирование научных и научно-педагогических работников, развитие исследовательской инфраструктуры и современное оборудование и институциональное развитие.

По словам премьера, основной критерий – результативность. Объем средств определяют по итогам государственной аттестации.

По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и высших учебных заведений получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые будут иметь дополнительную надбавку к заработной плате, как признание результатов работы их учреждений,

– сообщила Свириденко.

Больше всего средств получат учреждения и ЗВО в ключевых научных центрах страны – Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах. Там сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.

Смотрите также Ответственность будет: в Украине намерены наказывать за академический плагиат

Что говорят в МОН?

Глава МОН Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале сообщил, что это решение меняет подход государства к финансированию науки. И добавил, что уже подписал приказ о распределении средств для финансирования научной и научно-технической деятельности ЗВО и НУ, которые показали лучшие результаты госаттестации.

Средства распределят так:

1 921,2 миллиона гривен – на стимулирование научных и научно-педагогических работников;

638,1 миллиона гривен – на развитие исследовательской инфраструктуры и современного оборудования;

530,8 миллиона гривен – на институциональное развитие научных учреждений и высших учебных заведений.

По словам чиновника, финансирование Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины растет на 35,8 миллиона гривен, Института сцинтилляционных материалов НАН Украины – на 16,9 миллиона гривен, Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" – еще на 100 миллионов гривен.

Это дает возможность повысить оплату труда ученых и усиливать исследовательские команды,

– сообщил министр.

Смотрите также "Это было принципиальным": министр образования рассказал о плагиате в своей диссертации

Какие еще изменения в сфере науки произойдут?