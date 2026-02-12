Об этом сообщили в Офисе образовательного омбудсмена. Там отметили, что ответственность за нарушение прописана в законе "Об академической добропорядочности", который недавно вступил в силу.

Что предусматривает закон?

Закон начнет действовать с 31 июля, кроме отдельных его положений. В нем четко определили виды нарушения. Это будет:

  • академический плагиат и самоплагиат;

  • фабрикация и фальсификация данных;

  • списывание и неразрешенную помощь;

  • несамостоятельное выполнение заданий;

  • недобросовестное использование результатов, сгенерированных ИИ;

  • недобросовестное оценивание;

  • приписывание или отчуждение авторства, академический саботаж и склонение к нарушениям и тому подобное.

За эти нарушения могут применить:

  • воспитательные меры;

  • академическую или дисциплинарную ответственность (в частности выговор или увольнение);

  • санкции во время конкурсов;

  • институциональные меры в отношении учебных заведений.

За нарушение, в частности, могут аннулировать результаты работы или оценки, лишение права участвовать в конкурсах, применить дисциплинарные взыскания для преподавателей и ученых, лишить научных степеней или образовательных квалификаций.

Также предусмотрели ограничения для руководителей учебных заведений. Из-за нарушения правила академической добропорядочности лицо не сможет занимать руководящую должность в течение 10 лет со дня установления такого факта.

Важно! Академическую ответственность будут применять только после официального установления факта нарушения.

Ответственность за нарушение смогут применить к лицам от 14 лет.

Учебное заведение или научное учреждение сможет устанавливать различные санкции за нарушение академической добродетели.

Напомним, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 10392 об академической добропорядочности.

Что известно об обвинениях чиновников в плагиате?

  • В прошлом году заместителя министра образования и науки Андрея Витренко обвинили в плагиате из-за использования чужих научных работ без ссылок.
  • Обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях еще одного заместителя Оксена Лисового – Николая Трофименко.
  • Председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Украины Валерию Ковач также обвиняли в плагиате и даже временно отстранили от должности.
  • Несколько лет назад Комитет этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в диссертации экс-министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
  • Напомним, что главу МОН Оксена Лисового через непродолжительное время после назначения на эту должность в марте 2023 года также обвинили в плагиате в диссертации. Лисовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.
  • После в Украине стало возможным отказаться от действующего ученого звания добровольно.
  • В НАОКВО сообщили, что ни одного ученого в Украине в 2024 году не лишили ученой степени после подозрения в плагиате в диссертации.