Об этом сообщили в Офисе образовательного омбудсмена. Там отметили, что ответственность за нарушение прописана в законе "Об академической добропорядочности", который недавно вступил в силу.
Что предусматривает закон?
Закон начнет действовать с 31 июля, кроме отдельных его положений. В нем четко определили виды нарушения. Это будет:
академический плагиат и самоплагиат;
фабрикация и фальсификация данных;
списывание и неразрешенную помощь;
несамостоятельное выполнение заданий;
недобросовестное использование результатов, сгенерированных ИИ;
недобросовестное оценивание;
приписывание или отчуждение авторства, академический саботаж и склонение к нарушениям и тому подобное.
За эти нарушения могут применить:
воспитательные меры;
академическую или дисциплинарную ответственность (в частности выговор или увольнение);
санкции во время конкурсов;
институциональные меры в отношении учебных заведений.
За нарушение, в частности, могут аннулировать результаты работы или оценки, лишение права участвовать в конкурсах, применить дисциплинарные взыскания для преподавателей и ученых, лишить научных степеней или образовательных квалификаций.
Также предусмотрели ограничения для руководителей учебных заведений. Из-за нарушения правила академической добропорядочности лицо не сможет занимать руководящую должность в течение 10 лет со дня установления такого факта.
Важно! Академическую ответственность будут применять только после официального установления факта нарушения.
Ответственность за нарушение смогут применить к лицам от 14 лет.
Учебное заведение или научное учреждение сможет устанавливать различные санкции за нарушение академической добродетели.
Напомним, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 10392 об академической добропорядочности.
Что известно об обвинениях чиновников в плагиате?
- В прошлом году заместителя министра образования и науки Андрея Витренко обвинили в плагиате из-за использования чужих научных работ без ссылок.
- Обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях еще одного заместителя Оксена Лисового – Николая Трофименко.
- Председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Украины Валерию Ковач также обвиняли в плагиате и даже временно отстранили от должности.
- Несколько лет назад Комитет этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в диссертации экс-министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
- Напомним, что главу МОН Оксена Лисового через непродолжительное время после назначения на эту должность в марте 2023 года также обвинили в плагиате в диссертации. Лисовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.
- После в Украине стало возможным отказаться от действующего ученого звания добровольно.
- В НАОКВО сообщили, что ни одного ученого в Украине в 2024 году не лишили ученой степени после подозрения в плагиате в диссертации.