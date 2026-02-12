Об этом сообщили в Офисе образовательного омбудсмена. Там отметили, что ответственность за нарушение прописана в законе "Об академической добропорядочности", который недавно вступил в силу.

Что предусматривает закон?

Закон начнет действовать с 31 июля, кроме отдельных его положений. В нем четко определили виды нарушения. Это будет:

академический плагиат и самоплагиат;

фабрикация и фальсификация данных;

списывание и неразрешенную помощь;

несамостоятельное выполнение заданий;

недобросовестное использование результатов, сгенерированных ИИ;

недобросовестное оценивание;

приписывание или отчуждение авторства, академический саботаж и склонение к нарушениям и тому подобное.

За эти нарушения могут применить:

воспитательные меры;

академическую или дисциплинарную ответственность (в частности выговор или увольнение);

санкции во время конкурсов;

институциональные меры в отношении учебных заведений.

За нарушение, в частности, могут аннулировать результаты работы или оценки, лишение права участвовать в конкурсах, применить дисциплинарные взыскания для преподавателей и ученых, лишить научных степеней или образовательных квалификаций.

Также предусмотрели ограничения для руководителей учебных заведений. Из-за нарушения правила академической добропорядочности лицо не сможет занимать руководящую должность в течение 10 лет со дня установления такого факта.

Важно! Академическую ответственность будут применять только после официального установления факта нарушения.

Ответственность за нарушение смогут применить к лицам от 14 лет.

Учебное заведение или научное учреждение сможет устанавливать различные санкции за нарушение академической добродетели.

Напомним, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 10392 об академической добропорядочности.

