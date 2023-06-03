Однако после назначения Лисового главой МОН в марте его самого обвинили в плагиате. Проверка диссертации министра продолжается. Почему Оксен Лисовой отказался от своей ученой степени и станет ли это решение революционным и изменит сферу академической добропорядочности в Украине, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Министр образования Лисовой отказался от ученой степени и анонсировал новый закон

Почему украинская наука похожа на "авгиевы конюшни"

В недавнем интервью глава Минобразования Оксен Лисовой вспомнил шутку, популярную ранее в образовательных и научных кругах: "Доктором ты можешь не быть, но кандидатом быть обязан". Но, к сожалению, это выражение стало печальной реальностью украинского образования и науки на протяжении многих лет. Среди почетных, особенно когда главой МОН был скандальный и печально известный Табачник, оказалось немало "случайных" людей и даже нардепов от пророссийской партии "ОПЗЖ". Они не только хвастались статусом "проффесора", но и получали из бюджета немалые доплаты за свою "ученую степень". Настоящие ученые с годами оказались на задворках украинской науки, на которую денег у государства всегда не хватало.

Интересно, что в Украине теперь можно отказаться от своей ученой степени. Такое решение и механизм недавно одобрил Кабмин. Для этого следует подать заявление в МОН в произвольной форме.

Почему встал вопрос проверки диссертаций

21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового – военного и директора Малой академии наук. Затем его успели обвинить в плагиате. Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году. Министр заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности и подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. В случае выявления в работе нарушений пообещал, что откажется от степени кандидата наук.

Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного комитета Совета Сергей Бабак. Что интересно, его признали плагиатором 2019 года по версии группы ученых "Дисергейт".

Не стоит забывать и о том, что предшественника Лисового – Сергея Шкарлета, когда он был министром образования, также обвиняли в плагиате. И небезосновательно. А недавно ректору Тернопольского национального педагогического университета имени Гнатюка Богдану Буяку выдвинули такие же образовательные претензии. В его диссертации якобы были найдены даже отрывки из рефератов студентов. И список таких лиц можно продолжать и дальше…

Лисовой и Бабак отказались от ученых степеней

Однако министр образования и науки Украины Оксен Лисовой решил изменить "старые схемы"... и отказался от ученой степени. Механизм добровольного отказа, утвержденный правительством, глава МОН решил испытать на себе первым. Так что кандидатом наук он уже не является. Но Лисовой заметил: держаться за формальные для себя статусы не собирается. Также министр анонсировал следующий шаг в становлении новой культуры академической добропорядочности – соответствующий закон. Последний пока на стадии проработки.

Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому должны сформировать новую культуру академической добропорядочности, где будет место только для настоящей последовательной науки. Иметь ученые степени должны только ученые,

– акцентировал глава МОН.

Вслед за Лисовым, как и обещал, от ученой степени отказался и глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Он заявил, что формализованные ученые степени часто являются "необходимым аксессуаром". Ученого определяет качество, цитируемость научных работ и внедренные научные разработки, а не формализованный диплом. К тому же глава профильного комитета признался, что в его докторской диссертации выявили нарушения – то есть плагиат.



Лисовой и Бабак отказались от ученых степеней / видео скриншот

Что думают украинцы

Украинцы не смогли остаться в стороне от таких решений Лисового и Бабака и выразили свои мнения в комментариях на фейсбук-странице под соответствующим сообщением главы МОН. Вот что написали, в частности:

Хорошее решение – и достойный пример другим.

Как-то странно: сначала добровольно получить степень, а потом отказаться?

Извините, а почему речь идет о "добровольном отказе"? Если человек получил свою ученую степень, не соблюдая правил так называемой академической добропорядочности, о которой так много мы сейчас слышим, он должн быть этой степени именно публично ЛИШЕН, с понятным механизмом компенсации государству тех надбавок, которые он незаконно все время получал за эту степень. Иначе все это выглядит, мягко говоря, странно. Далее должен быть закон об избавлении от ученого звания для тех, кто добровольно не отказался.

Этим шагом вы признали наличие плагиата в своей работе.

Не иметь звания – ок. Но если человек не научный работник, а хороший практик и может преподавать студентам, то как тогда поступить? Без "звания" тоже нарушение или нет?

Снова почувствовала радость от того, что когда-то отказалась защищаться из-за вымогательства взяток.

Шаг к добропорядочности или формальность

В то же время образовательный эксперт Украинского института будущего Николай Скиба убежден: Оксен Лисовой хочет изменить правила игры и разграничить администраторов в сфере образования и реальных ученых. Собственно, для людей, действительно занимающихся наукой, степень является необходимым элементом статуса. А для управленцев и политиков этот статус не обязателен. Более того: он даже вреден с точки зрения долгосрочных последствий, ведь создает спрос на некачественные и фальшивые диссертации.

Это, наконец, шаг к добропорядочности. Исчезнет часть спроса на диссертации для галочек. Но требуются нормативные изменения. Да и вопрос присуждения ученых степеней следует передать научному сообществу. То есть это попытка положить начало прецеденту – и такое решение нужно приветствовать. Сферу защиты научных работ пора "вычистить" от карго-культа,

– считает эксперт.

И добавляет: раньше наличие ученой степени воспринимали как признак почетности, признак того, что ты серьезный джентльмен. Но это означало, что работы покупались, наукой можно было серьезно не заниматься. А люди, которые могли заниматься наукой, де-факто, работать авторами. То есть писали диссертации для тех, кто платил деньги – политикам и бизнесменам. Это десятилетиями развращало сферу науки и нанесло ей значительный вред. А вот доплаты за степень, если ты работаешь по специальности, никуда не пропали.

Раньше Скиба рассказывал о том, что ученая степень открывает доступ ко многим профессиям. К примеру, если вы захотите в университете открыть новую кафедру, то получите много требований, среди которых будет и количество кандидатов и докторов наук, без которых кафедру просто не аккредитуют. Университеты также заинтересованы в научной работе своих сотрудников, поскольку она повышает их общий рейтинг. При этом наличие ученой степени позволяет получить ученое звание.

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Какие есть ученые степени в Украине и доплаты за них

В Украине есть следующие ученые степени:

доктор философии;

доктор искусства (кандидат наук);

доктор наук.

За эти ученые степени предусмотрены доплаты.



За ученые степени до сих пор есть доплаты / /pon.org.ua

Если работник имеет степень доктора наук – получает доплату в размере 25% от ставки зарплаты. Если кандидат наук или доктор философии – 15% от ставки зарплаты. Ученые степени присуждают специализированные ученые советы по публичной защите диссертаций. Решение согласовывает Минобразования.

Ежемесячно за эти степени люди получают по несколько тысяч гривен доплат. Собственно эти нечестно присужденные доплаты порождали перерасходы из бюджета. Также – борьбу за эти звания и доплаты, потому реальных научных достижений не было. Анонсированные изменения, если их действительно воплотят в жизнь, позволят экономить бюджет. Хотя, думаю, массовых отказов от ученых степеней мы не увидим. Ведь де-факто это будет означать признание в плагиате,

– считает Николай Скиба.

Что изменит анонсированный министром закон

Теперь Лисовой, признавшийся, что советская культура на него довольно долго давила, вместе с командой и экспертами будет работать над претворением в жизнь нового закона. Он должен изменить культуру академической добропорядочности в Украине.

Образовательный эксперт при этом убежден: приживление новой культуры без изменений в законодательстве не произойдет. Но начинать нужно с лидерского влияния самого министра. Это должна быть новая система обучения руководителей. А они уже будут в учебных заведениях впоследствии задавать тон, эту культуру добропорядочности. А пока есть анонс перемен. Их воплощение в жизнь – вопрос месяцев.

Также следует ввести репутационную ответственность. Она должна быть серьезной, то есть человека никогда никуда не должны взять на соответствующую работу из-за плагиата или покупки диссертации. А вот чем больше репрессивных функций, например, уголовная ответственность – тем больше коррупционных рисков,

– говорит эксперт Украинского института будущего.

Надо менять и правила назначения на должность, где требуются такие ученые степени, убежден Николай Скиба. И обязательно ввести правило подотчетности. Так, институт, присуждающий ученые степени, должен помнить о репутационных потерях. Тогда, уверен эксперт, никто не захочет "левые" диссертации допускать даже к рассмотрению, не к защите.

Станет ли отказ министра Лисового от ученой степени революционным решением в сфере украинской науки, а анонсированный закон – реальностью, покажет время...