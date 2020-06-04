В СМИ распространилась информация, что ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет может возглавить Министерство образования и науки Украины. Бывшая глава МОН Украины Анна Новосад рассказала, что его кандидатура появилась после того, как состоялась встреча президента с ректорами. И заметила, что стало известно о плагиате в научных работах Шкарлета.

Анна Новосад в эфире 24 канала отметила, что именно после встречи Зеленского с группой ректоров и возникла идея – порекомендовать в министры образования и науки человека, который поддерживал Януковича, и который, как оказалось, является тотальным плагиатором.

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Плагиат в научных работах Шкарлета

Анна Новосад сообщила, что Сергей Шкарлет, который называет себя доктором экономических наук, является тотальным плагиатором. 3 – 4 июня в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат. Это копируемые и добавлены куски из чужих научных работ, в статьях, которые он называет своими.

Считаю, что такой человек не имеет никакого морального права возглавлять это министерство,

– отметила бывшая министер образования и науки.

Она пояснила, что вопрос с плагиатом – в компетенции Национального агентства обеспечения качества высшего образования. Если будет продолжение, то этот орган должен рассматривать наличие или отсутствие текстовых заимствований в научных работах. Далее такие вопросы переходят в суд.

Кроме этого, Анна Новосад рассказала, что пока кандидатуру Сергея Шкарлета официально не представляли фракции или Комитет по вопросам образования и науки. И добавила, что надеется: после дополнительных новостей, которые возникли, в частности, в отношении академической недоброчестности, этот человек исчезнет из списка потенциальных кандидатов на МОН.

"Наличие такого министра, как Шкарлет, будет иметь угрожающие последствия", – подчеркнула она.

Кто выдвинул кандидатуру Шкарлета

По ее словам, эту кандидатуру лоббируют консервативные ректоры, которые вполне против реформ, направленных на улучшение качества образования. К примеру, ректоры выступают за отмену:

ВНО при поступлении на магистратуру;

ВНО при поступлении в бакалавриат после колледжей;

CPI (индекс восприятия коррупции – 24 канал) для ректоров;

той реформы финансирования университетов, которую ввела бывшая министр образования и науки со своей командой.

Анна Новосад отметила, что это все делается исключительно потому, что руководителям университетов эти изменения не подходят. Они считают, что Сергей Шкарлет будет хорошим управленцем, чтобы все это отменить и откатить назад. Но это не имеет ничего общего с повышением качества для студентов, которые потом выйдут на рынок труда.



Анна Новосад / Фото с фейсбук-страницы бывшего министра образования и науки Украины

Также она объяснила, что президент встречался не с Советом ректоров. Это была группа отдельных руководителей университетов, среди которых были как прогрессивные, так и консервативные.

"Но пролоббировали кандидатуру Шкарлета те, кто горячо выступают против изменений", – подчеркнула она.

Что известно про Сергея Шкарлета

Сергею Шкарлету – 47 лет. В 2010 году он стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности " предпринимательство, менеджмент и маркетинг" в КНЭУ.

Также в 2008 году он защитил докторскую диссертацию по экономике.

В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". А в 2015 году – уже от Блока Петра Порошенко.

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