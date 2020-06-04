У ЗМІ поширилася інформація, що ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет може очолити Міністерство освіти і науки України. Ексочільниця МОН України Ганна Новосад розповіла, що його кандидатура з'явилася після того, як відбулася зустріч президента з ректорами. І зауважила, що стало відомо про плагіат у наукових роботах Шкарлета.

Ганна Новосад в ефірі 24 каналу зауважила, що саме після зустрічі Зеленського з групою ректорів і виникла ідея – порекомендувати у міністри освіти та науки людину, яка підтримувала Януковича, і яка, як виявилося, є тотальним плагіатором.

До теми Ексрегіонал і наймолодший ректор: Міносвіти може очолити Сергій Шкарлет

Плагіат у наукових роботах Шкарлета

Ганна Новосад повідомила, що Сергій Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. 3 – 4 червня у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат. Це копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків, у статтях, які він називає своїми.

Вважаю, що така людина не має жодного морального права очолювати це міністерство,

– зазначила ексміністерка освіти і науки.

Вона пояснила, що питання з плагіатом – у компетенції Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Якщо буде продовження, то цей орган має розглядати наявність чи відсутність текстових запозичень у наукових роботах. Далі такі питання переходять до суду.

Крім цього, Ганна Новосад розповіла, що поки кандидатуру Сергія Шкарлета офіційно не представляли фракції чи Комітет з питань освіти та науки. І додала, що сподівається: після додаткових новин, які виникли, зокрема, стосовно академічної недоброчесності, ця людина зникне зі списку потенційних кандидатів на МОН.

"Наявність такого міністра, як Шкарлет матиме загрозливі наслідки," – наголосила вона.

Хто висунув кандидатуру Шкарлета

За її словами, цю кандидатуру лобіюють консервативні ректори, які є цілком проти реформ, спрямованих на покращення якості освіти. До прикладу, ректори виступають за скасування:

ЗНО при вступі на магістратуру;

ЗНО при вступі до бакалаврату після коледжів;

CPI (індекс сприйняття корупції – 24 канал) для ректорів;

тієї реформи фінансування університетів, яку запровадила ексміністерка освіти та науки зі своєю командою.

Ганна Новосад зауважила, що це все робиться виключно тому, що очільникам університетів ці зміни не підходять. Вони вважають, що Сергій Шкарлет буде хорошим провідником, аби все це скасувати і відкотити назад. Але це немає нічого спільного з підвищенням якості для студентів, які потім вийдуть на ринок праці.



Ганна Новосад / Фото з фейсбук-сторінки ексміністерки освіти та науки України

Також вона пояснила, що президент зустрічався не з радою ректорів. Це була група окремих очільників університетів, серед яких були як прогресивні, так і консервативні.

"Але пролобіювали кандидатуру Шкарлета ті, хто найгарячіше виступають проти змін", – наголосила вона.

Що відомо про Сергія Шкарлета

Сергію Шкарлету – 47 років. У 2010 році він став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг у КНЕУ.

Також у 2008 році він захистив докторську дисертацію з економіки.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". А у 2015 році – вже від Блоку Петра Порошенка.

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